“Maradonianos, síganme, no les voy a fallar”

“¿Estaba muerto, no?¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir ahora? Que están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie”, indicó Diego Maradona, mirando a cámara. El astro argentino grabó un video después de entrenar y mostró su mejora de salud.

“Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear, y digan lo que quieran decir de mí”, aclaró Diego y resaltó su defensa hacia su entorno, que fue cuestionado los últimos días: “La gente de alrededor mío, la que yo quiero, la que realmente me hace bien”, los describió de dicha manera antes de mandarles un beso a sus fanáticos y pedirles que estén tranquilos.

La respuesta de Gianina Maradona

“Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen... Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”, escribió la ex mujer de Agüero, quien también dejó entrever que no volverá a hacer referencia al escándalo: “Basta para mí”.

El Diez también se pone a punto en lo físico

Hace unos días atrás, Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, contó que el técnico de Gimnasia “está completamente limpio de cocaína, pero por momentos tiene excesos con el alcohol”. Luego de estas declaraciones, el doctor se reunió con el astro argentino para intentar ayudarlo y le armó una rutina de ejercicios físicos.

Según trascendió, el plan incluye 20 minutos de cinta, luego bicicleta fija y una caminata por el patio de su casa. En el día de ayer, se vieron algunas imágenes donde se pueden apreciar mejoras y se observó al entrenador del Lobo jugado al fútbol-tenis con su médico. “Él está muy bien, con ganas de encarar esta nueva rutina y sobre todo con voluntad de volver al trabajo”, declaró Luque.

Si bien Diego continúa preparándose de la mejor manera para cuando el equipo retorne a los entrenamientos, hay algunos nombres que se alejan cada vez más de la institución Mens Sana, ya que tanto Matías Pérez García como Víctor Ayala están con un pie y medio afuera del club. Por otro lado, se espera que la semana que viene se resuelva la situación contractual del colombiano Harrinson Mancilla.