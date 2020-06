Nuevo capítulo en la historia Maradona

Recientemente circuló en redes un video de Diego Maradona bailando que volvió a encender las alarmas dentro del clan. Al respecto, Gianinna, la segunda de sus hijas con Claudia Villafañe, se expresó su perfil de Instagram, donde habló del dolor que significa ver a su papá en esas condiciones: “Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así”.

Entonces volvió a ponerse el foco en el entorno del exfutbolista e, incluso, circuló una versión sobre una posible denuncia bajo las figuras legales de “privación ilegítima de la libertad” y “abducción ideológica”.

En este contexto, Gianinna conversó con un ciclo de espectáculos en el que aseguró que buscará una vía judicial para poner a resguardo la vida del técnico que presenta un panorama de depresión, ansiolíticos y alcohol. “Estoy en el límite en el que no quiero exponer a mi papá, pero si lo tengo que hacer lo voy a hacer ante un juez. Y estoy averiguando de qué manera se puede hacer algo judicialmente. (...) Yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo”, expresó. Además, aseguró que de todo lo que dice tiene pruebas, que “solo se las mostraría a un juez, porque no le interesa que eso se exhiba en la tele”, y añadió que quiere que a Diego se lo interne por su adicción al alcohol, como lo hicieron en 2004 por las drogas, pero que hoy legalmente no se puede hacer eso.

Finalmente confesó que ya no logra entablar una charla con su padre: “Yo el domingo no pude hablar con mi papá y no porque no me haya atendido sino porque no se podía hablar. Y me he bancado un montón de veces fingir una conversación como si yo estuviera entendiendo, y resulta que no. Y hoy ya no, me reservo el derecho de decirle que no entiendo y cortar”.