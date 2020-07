Brahian Alemán: ¿esclavo de sus palabras?

n las últimas horas le confirmaron al mediocampista uruguayo, Brahian Alemán, que no tendrá lugar en el equipo de Diego Maradona de cara a la próxima temporada, a pesar de que todavía tiene contrato hasta junio de 2022 con el club.

Dado el desembolso de dinero que realizó la institución Mens Sana (casi 1 millón de dólares) para repatriarlo de Arabia y lo que podría aportarle Alemán al plantel de Diego, que a cada paso, pierde más jugadores en ese sector, la pregunta de todos es: ¿hubo pase de factura por las inoportunas declaraciones del volante charrúa?

“Creo que no era él quien no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing”, declaró Brahian sobre Maradona y disparó la polémica.

Las declaraciones reabrieron un viejo debate en medio de la pandemia sobre la función del Diez como entrenador en las prácticas del equipo y el papel de sus colaboradores al momento de decidir quiénes juegan y quiénes no.

Si bien el interrogante no se puede resolver, indudablemente la frase del jugador no cayó nada bien dentro del cuerpo técnico del astro argentino, lo que no significa que la decisión final haya sido por esto. Además, Alemán ya no venía jugando con Diego. De los 20 partidos que dirigió Maradona, el volante fue titular en 3, sumó minutos en otros 6 y estuvo afuera en los 11 restantes.

Las malas actuaciones, pocas posibilidades, y dos lesiones dejaron al uruguayo en la cuerda floja. Por eso, mientras que los dirigentes del Lobo habían comenzado a charlar para rever los números de su contrato, llegó el mensaje de Maradona de que era prescindible para ellos, por lo que ahora se le busca una salida. Vale aclarar que de no conseguir un club o no rescindir con Gimnasia, el futbolista deberá quedarse hasta 2022, porque así lo indica su vínculo.