Las protagonistas de Cómo sobrevivir soltero cuentan todo

Tras El presidente, y las inminentes La Jauría y Sueño Bendito, Amazon Prime Video avanza con producciones originales en la región. Cómo sobrevivir soltero, protagonizada por Sebastián Zurita, Tato Alexander, Octavio Hinojosa, Fabrizio Santini, Roberto Flores y Lucía Gómez Robledo, propone el viaje hacia la vida de un hombre que se entera de la infidelidad de su novia antes de pedirle matrimonio. Diario Hoy habló con Pamela Almanza y Juanita Arias, dos de sus intérpretes, para conocer detalles de esta romcom diferente en la que Ariel Winograd dirigió dos capítulos.

—La serie cuenta una ruptura amorosa pero con mujeres muy fuertes, ¿cómo creen que dialoga esto con el actual momento de empoderamiento y emancipación femenino?

—Pamela Almanza: Uno de los puntos que más me interesó fue ver que la que pone los cuernos en este caso es la mujer. Siempre estamos acostumbrados a ver a los hombres hacerlo en la ficción, y la realidad es que no, que las mujeres también ponen el cuerno, y que lo hayan escrito de una manera tan profunda, y que mi personaje se dé cuenta del error es muy bueno. Los otros personajes femeninos no es que dicen no quiero matrimonio, al contrario. Representar estos dos puntos de vista nutre mucho la serie, porque se puede pensar que los personajes femeninos se tienen que representar de otra manera, no es adiós a los hombres y las relaciones, creo que hay muchas maneras de abordarlas.

—Juanita Arias: Lo bonito es que se presentan muchas situaciones diferentes, por ejemplo Fabiana (Tato Alexander) es un personaje alucinante, que se anima a tríos o no quiere relaciones serias, exponiendo y dando la opción para reflexionar, más en nuestras sociedades. Creo que está muy balanceado lo femenino y lo masculino en los personajes y también desde quiénes lo escribieron.

—Definan de manera breve a sus personajes…

—JA: Original, sensible y divertida.

—PA: La actriz perfecta, persona imperfecta.

Los 10 episodios de Cómo sobrevivir soltero disponibles en Amazon Prime Video