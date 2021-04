Otra semana de quejas y reclamos en la puerta del IOMA

En el inicio de la última semana de abril, los problemas con la obra social de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), mostró demoras, quejas y reclamos por parte de los afiliados.

Es que una parte importante de los afiliados esperan soluciones a los reclamos y hay hasta 6 meses de demora para pagarles a los enfermeros.

“Todavía no tengo respuesta de la situación. No me dieron el papel para empezar a otra vez a renovar a enfermería, sigo trabajando”, pero hace “mínimo 6 meses” que no cobran.

“Mi paciente hace un año que está esperando la tabla de transferencia, está en silla de ruedas, es de Villa Elisa. Yo voy cuatro veces por día a cambiarla y estamos esperando la tabla hace un año para salir de la silla a la cama y de la cama a la silla”, explicó la enfermera. Y concluyó: “La plata, uno la necesita”.