“Estuve toda la noche sin dormir y esperaba que IOMA me dé una respuesta”

La semana cerró con otro acalorado reclamo en la puerta de la obra social del Estado, (IOMA). En plena segunda ola de la pandemia de coronavirus, decenas de personas esperaron más de cinco horas para ser atendidas en las escalinatas o en la vereda de calle 46.



Tal es el caso de Silvia, una vecina de Tolosa, que trabaja cuidando personas mayores o con discapacidades que están afiliadas a IOMA.

Como ella, centenares de cuidadores no cobran sus sueldos desde hace mucho tiempo, en una situación que debe resolver de forma inexorable la obra social.



“A mí me están adeudando los sueldos de diciembre, enero, febrero y todo marzo. Pasé la noche cuidando a mi paciente y de allí me vine hasta acá. Vengo desde Tolosa y llegué a las ocho de la mañana y todavía no me atienden”, reveló Silvia, quien pasado el mediodía no lograba esconder su cara de agotamiento físico y también psicológico en las escaleras del ingreso a la obra social.



La situación con la atención al público no es la mejor, pero solo cuando se llega a desbordar y los cuidadores quieren entrar por la fuerza, baja algún representante del Directorio.



Concretamente, la hora de servicio no supera los 150 pesos, pero al acumularse llegan a una suma indispensable para que estas personas puedan tener una vida digna.