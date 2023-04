Padres y madres se manifestaron por falta de clases en la Escuela 39 de Romero

Un grupo de padres y madres se agruparon hoy para manifestar la falta de clases que se dio en el último tiempo en la Escuela 39 de Melchor Romero.

Según el testimonio de quienes manifiestan la problemática, hace una semana el establecimiento no brinda clases. Algunas de las razones que brindan desde la escuela es por falta de agua, otras veces no reciben respuesta o "no se quieren hacer cargo".

Además, indicaron que los docentes están sobrepasados de trabajo ya que son las durante el turno mañana y tarde. "La educación de nuestros hijos está en peligro".

Por otra parte, informaron que desde la institución jamás se comunican para notificar que no se brindarán clases. Una vez que los alumnos llegan al establecimiento, se enteran de que ese día no hay clases.

Otro de los reclamos, es que vecinos del barrio no obtienen cupos en el establecimiento pese a vivir a pocos metros del lugar.

"Queremos que cambien los directivos y si hace falta que cambien a las maestras, que también las cambien", concluyeron las madres sobre la problemática.