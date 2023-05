“Padrinos por un día” prepara su próxima feria solidaria

La fundación de La Plata “Padrinos por un día” lanzó su búsqueda de padrinos y madrinas para su próxima feria. Así llaman a los voluntarios, colaboradores y donantes que aportan un grano de arena a su causa. En esta oportunidad, están juntando ropa, utensilios, libros y hasta muebles para destinar a familias necesitadas. “La propuesta de Padrinos es el chico en la casa comiendo y los padres estudiando o mejorando su vida”, sostiene Adriana Luchetti, la fundadora de la asociación. Hoy, a sus 57 años, es profesora de historia, pero la idea de esta red solidaria le surgió cuando tenía solo 18 años.

Esta organización no es una simple distribuidora de donaciones. Las familias beneficiarias deben presentarle algún tipo de proyecto de vida para salir de la situación de pobreza en la que se encuentran. “No me gustan los comedores porque les falta algo. No alcanza con llenar la panza, hay que sacar a los chicos de la pobreza y para eso se necesita educación”, le explicó Adriana a este multimedio.

Padrinos se fija especialmente en personas adultas que quieran aprender un oficio o incluso estudiar una carrera y en los niños. Para ello, intentan hacer un seguimiento del desempeño escolar y del comportamiento en sus hogares, pero esto no es lo único que hacen por la educación. Recientemente, la fundación donó mobiliario (particularmente sillas) a 8 escuelas del Gran La Plata.

El próximo objetivo de Padrinos es su feria solidaria, un evento que venía realizando desde el comienzo, pero que debió interrumpirse por la pandemia. Si bien todavía no tiene fecha ni lugar confirmados, estiman que será en agosto o antes. Actualmente, están recibiendo todas las donaciones que se pueden dejar en la sede del sindicato Ajamop, ubicado en avenida 53 N°1072, entre 16 y 17.

La fundación espera ayudar a entre 200 y 300 personas con esta feria. Para eso, necesita juntar la mercadería, pero también sumar voluntarios que trabajen el día del evento y un lugar para exponer todas las donaciones. Fiel a su estilo, Padrinos por 1 Día le impondrá requisitos a los beneficiarios: deberán sacar número con antelación, cumplir una serie de reglas y no llevarse más cosas que las indispensables.

“La idea es que llegue a la gente que de verdad lo necesite”, argumenta Adriana.