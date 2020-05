¿Pasaporte sanitario?: Claves de la App CuidAr, con la que el Gobierno busca controlar la pandemia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, finalmente confirmó que el Gobierno utilizará la aplicación para celulares “CuidAr” diseñada por el ministerio de Ciencia y Tecnología en conjunto con científicos y especialistas de empresas privadas, para controlar la circulación de personas como una especie de “pasaporte sanitario”.

Quien tenga que salir de su casa para trabajar o realizar alguna de las nuevas actividades habilitadas en la nueva fase de la cuarentena, tendrá que tramitar el permiso para subir a un transporte público o circular por las calles, a través de la aplicación para el celular, que se lo otorgará únicamente si el resultado del autotest de diagnóstico de coronavirus, le da negativo.

En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad del COVID-19, se le quita el permiso de circular, se activa automáticamente el protocolo sanitario, y la persona será derivada a un centro asistencial donde se le realizará un hisopado y quedará internada hasta conocerse el resultado.

La aplicación CuidAr recientemente lanzada por el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Innovación Pública, con el apoyo de la Cámara de la Industria Argentina del Software (la CESSI), el CONICET y la Fundación Sadosky funcionará así como una especie de pasaporte sanitario digital, con pantallas de distintos colores de acuerdo al estado de salud de cada persona.

Los científicos que trabajaron en su desarrollo y Cafiero salieron a aclarar este domingo en declaraciones radiales, que “no será obligatorio la habilitación del sistema de geolocalización” por la cual cada persona habilitará de manera voluntaria la posibilidad de ser detectado el lugar donde se encuentra en cada momento.

El Gobierno aseguró que ese tipo de datos “se mantendrán en privacidad” y no descartó realizar reuniones informativas ante las críticas que ya comenzaron a lanzar desde la oposición por comparar el sistema de la App con límites a las libertades individuales como sucedió en China y otros países asiáticos bajo el escudo de controlar la pandemia.

Se trata de una credencial de circulación para la pandemia: combina el permiso de circulación expedido por las autoridades, con información de salud provista por vía de un autodiagnóstico y por el sistema de salud.

“En función de esta información, la app determina si podemos circular o no”, aclaró el científico del CONICET, Diego Garbervetsky.

Cafiero dijo que “el certificado de circulación es obligatorio y la app es la mejor herramienta para llevarlo”.

Sin embargo, el Gobierno aún no aclaró si será obligatorio para todos los argentinos, bajar la aplicación al celular y hacerse el autotest antes de salir de sus casas, o si la medida solo alcanza a determinados sectores que regresen desde el exterior y estén obligados a aislamiento durante 14 días… y a los que vuelvan a trabajar en la nueva fase de la cuarentena que se inicia esta semana como trabajadores de fábricas y otras actividades no esenciales.

¿Por qué puede funcionar como pasaporte o credencial de circulación para la pandemia? Porque brinda tres combinaciones posibles:

Credencial Verde: Permite circular

– Si una persona no tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tiene permiso de circulación para ir a trabajar, a cuidar familiares o a alguna de las actividades permitidas. Estas personas pueden abordar medios de transporte, circular con automóviles, etc. Llamemos a esta combinación credencial VERDE.

Credencial Azul:

– Una persona sin síntomas compatibles con Covid-19, pero que no tienen permiso de circulación porque no está habilitada para un trabajo esencial o autorizado por la autoridad nacional.

Estas personas pueden realizar compras en comercios de proximidad, pero no deberían poder abordar medios de transporte. Llaman a esta combinación credencial AZUL.

Credencial Rosa:

– La pantalla del celular se pondrá Rosa cuando una persona (que puede tener permiso de circulación o no), ha sido determinada como enferma por el sistema de salud, o la APP determina que tiene sintomatología compatible con coronavirus e informa que es conveniente que se aisle preventivamente hasta que el sistema de salud determine si está enferma o no a través de un hisopado. Llaman a esta combinación credencial ROSA.

Esta funcionalidad, que ya es brindada por la aplicación, completa así una especie de semáforo, que podría servir para realizar un control de circulación comunitario, mucho menos invasivo de la privacidad que otras alternativas.

Las empresas de transporte que llevan a los centros urbanos podrían disponer que sus choferes o eventuales guardas verifiquen que quienes suben tengan la credencial VERDE. Pues si no la tienen significa que o bien deberían aislarse preventivamente por cuestiones de salud o bien no están autorizados a circular.

Esta misma credencial podría chequearse en varias otras situaciones. En los peajes, en los puntos de acceso a las urbes, en las estaciones de subte, tren y colectivos de los principales puntos de circulación (por ejemplo, el centro porteño).

Las personas o comercios que contraten servicios particulares como plomero/a, electricista o repartidor/a sin barbijo, también le podrían pedir -sin ser obligatorio- que exhiba su credencial VERDE.

La aplicación podría ser utilizada, según aconsejan los científicos -aún falta confirmar la decisión del Gobierno- “para entrar a los supermercados y los comercios que sí están autorizados a atender al público y cuentan además con estrictos protocolos como mantener 2 metros de separación, protección facial con barbijos y no exceder cierta capacidad del local.

“Esos comercios podrían chequear que los clientes o personas que ingresen a los locales habilitados en esta etapa de cuarentena, que cada persona cuente con una credencial AZUL, lo que significa que puede realizar compras en comercios de cercanía y que por el momento no presenta síntomas compatibles con Covid-19.

A través de la misma aplicación, también se podrían implementar los permisos de circulación por terminación de DNI, actividad laboral, recreación, barrio, por día e incluso por hora, u otros mecanismos que decidan los gobiernos nacional, provincial o municipal, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada zona o región.

En Argentina si bien hay más de un celular por persona, también hay personas que no tienen uno, o tienen uno que no está en condiciones de instalar una aplicación nueva, admiten los especialistas que diseñaron la aplicación que anunciaría formalmente el Gobierno en las próximas horas.

Aclararon que “ese caso se resuelve sencillamente incorporando una funcionalidad nueva que permita escanear un DNI y nos muestre de qué color es su credencial.

A su vez, las personas sin celular podrían completar su autodiagnóstico en cualquier computadora pública (o en un celular prestado) que los identificaría también escaneando su DNI.

El jefe de Gabinete aseguró que los datos son anónimos. “Únicamente los puede ver el sistema de salud, y solo en los casos en que presente síntomas de COVID. Esto es, para que puedan contactarse con la persona, cuidarla y asistirla” en un centro de salud.

“Para llevar adelante este modelo no es necesario que la aplicación monitoree nuestros movimientos, ni monitoree con quién estuvimos ni quién tuvimos cerca”, señaló Diego Garbervetsky.

El único momento en que es de utilidad el uso de geolocalización, aunque no fundamental, es en el momento del autodiagnóstico para informar al centro de salud local correcto en el caso de que el usuario deba ser contactado, añadió el científico del CONICET.