Perón vuelve en una antología de cuentos

Acaba de publicarse un libro que reúne textos de escritores y escritoras de distintas generaciones, ideologías y estilos literarios que, desde la ficción, abordan los múltiples significados implícitos en el peronismo. La antología se titula Perón vuelve, y diario Hoy conversó con sus compiladores, Sergio Olguín y Gabriela Franco.

—El libro es una nueva demostración de que la ficción permite alumbrar e incluso llegar a zonas a la que los historiadores no pueden acceder.

—Sergio Olguín: Siempre la literatura es una forma de entender una época. Nosotros podríamos ver el siglo XIX argentino a partir de los textos de Hernández, Mármol, Mansilla y Sarmiento, etc. Me parece que justamente el peronismo trasciende lo político, es un fenómeno social, cultural y un hecho histórico que abarca muchas décadas del país y que evidentemente, de alguna manera, eso siempre se va a reflejar en la literatura y en el arte que se produce en determinada época.

—Hay que remontarse a los años del rosismo para encontrar un fenómeno político que haya provisto de tanto material a la literatura como el peronismo.

—SO: Me parece que todas las épocas van generando una literatura que permite interpretar esa época a partir de lo que se escribió en esos momentos. El tema es que el rosismo marcó mucho el comienzo de la literatura argentina. Son textos muy fundantes: El matadero, Amalia, etc. Lo que pasa también con el peronismo es que no solo es un hecho ­histórico, sino un tema de debate constante. A diferencia de otras cuestiones políticas que van mutando, transformándose en otras posiciones, el peronismo ha mantenido cierta identidad social, lo que permite que se pueda ver más claro y hacer un recorte alrededor de las ficciones que se han hecho en función del peronismo.

—Aparece Tomás Eloy Martínez, que tiene dos novelas referidas al peronismo, pero el texto que incluyeron es más bien autobiográfico.

—Gabriela Franco: Ese cuento se dio a conocer de forma más masiva con el libro Tinieblas para mirar, que salió póstumamente. En ese libro hay dos cuentos que refieren con más precisión al peronismo y, siendo Tomás Eloy un escritor que ha trabajado tanto con el tema del peronismo desde la ficción, incluir un cuento de él nos parecía que sumaba algo muy valioso. Creo que es un cuento que, más allá de que parta de una experiencia autobiográfica, tiene un tratamiento ficcional, como ocurre también con Santa Evita, que más allá de que haya tomado figuras históricas hay un trabajo literario enorme y muy atractivo.

—SO: Además, Tomás Eloy no es justamente un autor que se haya destacado por escribir cuentos. Tiene muy pocos cuentos en su producción, si uno lo compara con sus novelas o libros de no ficción. Así que también es una manera no solo de rescatar un cuento peronista de Tomás Eloy Martínez, sino directamente un cuento de él, que es la obra que ha quedado más relegada en la consideración de la crítica y del público.

Una mirada pluralista

Vale la pena resaltar que Perón vuelve es un libro de cuentos sobre el peronismo, pero que eso no significa que sea un libro escrito exclusivamente por peronistas.

Al respecto, Gabriela Franco explicó que “la antología reúne una diversidad de autores, composiciones y abordajes diferentes. Más allá de las posturas y de la visión general que los escritores puedan tener del mundo, está el aporte de una mirada desde la literatura que tiende a no ser maniquea o posicionada de manera tajan­te, sino que se interesa justamente en indagar en las contradicciones, que generan más preguntas que respuestas. Ese es el gran trabajo literario que pueden ofrecer los escritores y lo que ocurre en este conjunto de autores seleccionados, que tienen una diversidad ideológica, pero que son fieles a su estilo, a su propia búsqueda literaria”.