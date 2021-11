Se realizó un estudio sobre la discriminación a personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral

Un relevamiento efectuado a más de 300 personas dio como resultado que el 91% considera que el colectivo LGBTIQ+ es discriminado en el ámbito laboral, mientras que la mitad aseguró que no se han tomado medidas para su inclusión en el último año.

De acuerdo a la encuesta realizada por la organización "Bridge The Gap" en "los casos específicos de personas trans/ no binarias, un 40% se ha sentido excluida/e de reuniones laborales y/o sociales en su espacio de trabajo. El relevamiento, apoyado por la Cámara de Comercio LGBT Argentina, señala que "un 32% refiere no haber podido acceder a una oportunidad laboral debido a su orientación sexual y/o identidad de género".

Según este relevamiento en la población general se percibe al entorno laboral como el ámbito con mayores niveles de discriminación hacia personas LGBTIQ+. En segundo lugar aparece el ámbito familiar con un 85,6 %. En el caso del ámbito educativo, la percepción de discriminación ronda el 83% y se percibe en un 80% por parte de los medios de comunicación.

Para un 42.8% de las personas consultadas, la pandemia repercutió en los niveles de discriminación hacia las personas LGBTIQ+. Los tipos de discriminación más mencionados, fueron la invisibilización en un 71%, la agresión psicológica en un 65,6%, seguido por la agresión verbal en un 60% y la agresión física en un 41%.

En relación a las respuestas específicas de la comunidad LGBTIQ+, 8 de cada 10 personas respondieron haber experimentado situaciones donde se daba por sentado su identidad de género y/o orientación sexual. "Este tipo de situaciones, si bien en general no tiene una intencionalidad, puede llevar a las personas a sentir su identidad invisibilizada o poco habilitadas a hablar sobre su vida personal, como refirió el 76% de las personas de la comunidad encuestadas", indicó el informe. En tanto casi 1 de cada 4 personas LGBTIQ+, nunca expresó su identidad de género/ orientación sexual en su espacio laboral. Sólo un 35% indicó que todas las personas lo saben.

Respecto a los avances en su espacio de trabajo, sólo un 36% considera que han habido avances en su espacio de trabajo en el último año. De estas personas, casi 7 de cada 10 siente motivación en su ámbito laboral.