Perros muertos en un basural de Romero y ruidos molestos en Los Hornos

En el contexto del último viernes del otoño, un grupo de vecinos de Los Hornos se reunió en la soleada tarde del feriado en las inmediaciones del club Alumni para elaborar una estrategia de mejoras por luminarias y calles en el lugar.

La convocatoria fue impulsada por un grupo de personas que en su momento estuvieron ligadas a la gestión del exintendente Bruera y varias personas dejaron expuestos los problemas que afectan a la localidad más grande del oeste.

En esta ocasión, los planteos apuntaron a los ruidos molestos que se vienen notando en esta zona de La Plata por la reiteración de festejos que se realizan en el mencionado club de Los Hornos.

“No se puede vivir así. No podemos vivir de esta manera. Siempre hay alguna fiesta los fines de semana y los días de semana hay ruidos por los deportes que hacen hasta altas horas de la noche. Me dio un pico de presión y me reventó en el ojo”, comentó José en la puerta de la mencionada institución.

Un basural con ratas en Romero

En otro punto de la ciudad, ayer los vecinos dejaron expuesta la falta de recolección de residuos y limpieza. Esta situación afecta a los vecinos del barrio Las Rosas de Romero, más concretamente en las inmediaciones de 187 y 35, 187 y 34 y 187 y 33. Por allí, según explicaron en el lugar, se vieron caminar ratas en el medio de la basura que se fue acumulando porque algunas personas las dejaron en el lugar y tras varios días no fueron recolectadas.

“Pusieron los contenedores de la empresa ESUR, para reemplazar la recolección por este tipo de recipientes en donde esperan que los vecinos pongan los residuos ahí. Han llegado a poner hasta perros muertos en el lugar. Si bien es cierto que hay una responsabilidad de los vecinos, la verdad es que necesitamos que el camión de la basura pase a recolectar”, comentaron. En la zona quedó expuesta la suciedad y cada vez que algunos alumnos tienen que caminar por la calle 187 para el lado de 44, suelen bromear con la escena, que es por demás perjudicial para la salud de las personas por los fuertes olores que se emanan.

En otro orden, en el contexto del feriado, continuaron los trabajos de poda en la calle 15 del barrio de La Loma, dentro del casco urbano. Por estas tareas se cortó la circulación entre 38 y 33, aprovechando que no había chicos de los colegios Benito Lynch (en 15 y 35) y del Virgen del Pilar (en 16 entre 33 y 34) caminando por la zona.