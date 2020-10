Piden retirar un enorme árbol de la calle 65 en Los Hornos

Por la calle 65, durante muchos años, era habitual ver pasar los camiones de la sodería Chispal, cuya sede funcionaba entre 133 y 134 de Los Hornos. En ese lugar hoy hay pastos crecidos, un terreno de más de veinte metros de frente abandonado y un enorme árbol seco, cuyos vecinos temen que se pueda caer en cualquier momento.

El ejemplar se impone a la distancia por altura y longitud, y sobresale de los pastizales al lado de un comercio, cuyo local es rentado por una de las frentistas del barrio.

Olga se puso en contacto con este multimedio y confirmó que se hizo el reclamo en varias ocasiones para que lo vinieran a sacar, ya que con la tormenta del último fin de semana comenzó a moverse para todos lados.

“Yo llamé, pero me dijeron que tienen que hacer el reclamo las personas que son los frentistas. Lo que pasa es que el terreno le pertenece a una empresa que ha dejado de funcionar”, explicó Norma, una vecina que vive en este lugar hace más de treinta años.

“La Municipalidad manda a cortar el pasto cada tanto, y debo reconocer que cuando llamé me atendió una chica muy atenta. Pero hasta que no llame el dueño del terreno para reclamar, dicen que no pueden hacer nada”, comentó la vecina.

El terreno de la vieja sodería ocupa el espacio equivalente a dos o hasta tres casas de la misma cuadra, y el estado de abandono lleva a que las ratas caminen por arriba del paredón que da a la calle.

Olga, otra de las vecinas, sostuvo que “se meten personas, y hubo quienes se quisieron robar el medidor. Yo creo que alguien tiene que hacer algo. Vimos que entran y salen ­personas, pero lo que más nos preocupa es el estado de abandono de la propiedad y el árbol, que se puede caer en cualquier momento”, comentó.

Esta situación generó mucha preocupación entre los vecinos de Los Hornos, en especial entre los que viven en la cuadra de 65 entre 133 y 134, en donde hace algunas horas también comenzó a circular una denuncia por un supuesto acosador que vive en la zona y que mantiene en vilo a las mujeres de la cuadra.

Persiste el pedido de un semáforo

También en la zona oeste de la ciudad, pero en la localidad de Etcheverry, los vecinos del barrio San Antonio cumplieron con lo que venían anunciando y mantuvieron cortada la circulación en la avenida 44 durante varias horas.

El reclamo se hizo a la altura del cruce de la calle 217, en donde desde hace más de un mes se vienen juntando al menos una vez por semana para reclamar por la implementación de un semáforo.

Concretamente, sostienen que se registró una enorme cantidad de accidentes, y aludieron a un expediente que se presentó en Vialidad para poder implementar medidas de seguridad. El corte comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las primeras horas de la tarde.

Los vecinos de esta zona de la ciudad aseguraron que volverán a cortar la 44 en 217 el próximo lunes, en el arranque de la primera semana del mes de noviembre.