En una carrera contra la cura del coronavirus, investigadores de todo el mundo se encuentran realizando nu­merosos ensayos clínicos para evaluar la eficacia de tratamientos que ayuden a reducir la mortalidad de pacientes infectados por SARS-CoV-2.

En diferentes países, e incluso, en diversas instituciones sanitarias de una misma región, se utilizan terapias variadas, a la vez que se evalúa la eficacia de las mismas.

En diálogo con diario Hoy, el neumonólogo, expresidente y coordinador de la Sección de Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), Carlos Luna, explicó: “De todos los tratamientos utilizados, el mejor es el que incluye la dexametasona, un medicamento que tiene 50 años. Es el único que ha demostrado que reduce la mortalidad”.

En el caso del remdesivir, un antiviral desarrollado contra el ébola por la farmacéutica estadounidense Gilead, los resultados abren un interrogante, ya que el fármaco fue aprobado para su uso tanto en Estados Unidos, como en Europa, de forma temporal, hasta que, finalmente, hubiese datos sólidos sobre su efectividad.

Sobre esa cuestión, Luna indicó: “Hay algunas dudas con algunos antivirales, como el remdesivir que, de todas maneras, Estados Unidos compró toda su producción. Este fármaco reduce la duración de los síntomas, pero hasta ahí nomás”, aseguró Luna.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también afirmó que “la dexametasona es el único medicamento eficaz en enfermos graves de Covid-19”.

“Hay medicamentos que se han hecho muy populares, como la ivermectina o el ibuprofeno nebulizado, que, ni siquiera, alcanzan el nivel de ensayos clínicos. En consecuencia, nosotros estamos muy preocupados, porque una cosa es que uno someta a investigación a un fármaco, y otra cosa es que se empiece a vender algo que todavía no demostró su efectividad y seguridad”, recalcó el expresidente de la AAMR.

El neumonólogo expresó “que lo mejor será la vacuna”, y que “pareciera ser lo más promisorio a corto plazo”. En ese sentido, comentó: “Hay más de 120 vacunas en estudio, y según dicen, tendremos alguna el año que viene en Argentina. Eso puede ser lo que, en definitiva, cambie el asunto”.

“Covid-19 es una patología que genera inmunidad como cualquier otra enfermedad infecciosa. Hay algunos relatos de personas que la tuvieron dos veces, pero son muy anecdóticos. Siempre digo, lo mejor para no tener coronavirus es haberlo tenido antes. La vacuna debería funcionar así, aunque no sabemos si lo hará. Llevan muchos años para ser de buena calidad y, aún así, hay vacunas que son buenas, pero que no llegan a ser perfectas”, concluyó Luna.