Platense ganó una beca en Italia y defiende la ciencia argentina: “Lo logré gracias a la Universidad”

Incertidumbre, temor y desamparo son los sentimientos que habitan en las y los trabajadores de las universidades nacionales, que se encuentran preocupados por el ataque que la ciencia y la tecnología argentina sufren desde la asunción del nuevo Gobierno.

Malena Taube es Licenciada en Física Médica por la Universidad Nacional de La Plata y actual becaria doctoral de Conicet en el área física, donde investiga algoritmos de reconstrucción de un equipo PET (Tomógrafo Emisor de Positrones) y dio detalles en primera persona del estado actual del sector.

“Desde hace unos meses el sistema científico y la educación están teniendo miedo por todas las cosas que se dicen sobre nosotros y nosotras. Es más, me acuerdo el día que Milei gritaba como un loco diciendo ¿Conicet? Afuera, que se busquen financiación privada. Y el problema no es si vienen privados a aportar, el problema es que los privados no entienden los tiempos de la ciencia. Para poner un poco de contexto: un doctorado tarda cinco años, es un tema súper específico y puntual y lo investiga una sola persona. Realmente, ¿ustedes creen que el privado va a aguantar esos tiempos?”, le explica Taube a diario Hoy.

La investigadora ganó en 2023 una beca para ir a aprender sobre Fluoroscopia en el ICTP (Centro Internacional de Física Teórica) en Italia con todo pago.

“Yo soy muy consciente que eso lo logré por la formación que tengo gracias a la Universidad y gracias a que el Conicet está apostando a mi tema. No puedo ni siquiera imaginar cómo se siente la gente que no le comunican los resultados, las personas que empezaron a trabajar el 2 de enero y que ahora no saben si tienen trabajos, los compañeros y compañeras que despidieron, y toda la gente que está esperando poder investigar en nuestro país”, remarca.

Desfinanciación

Sobre el desfinanciamiento, la profesional remarcó que “los resultados a las becas doctorales que suelen darse el 15 de enero no se dieron, así como tampoco algunos ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC)”.

Asimismo, resalta que como “becarios no tenemos aportes, licencias por maternidad, salud mental, por enfermedades ni por violencia de género. Sumando a eso el reclamo de perspectiva transfeminista en las evaluaciones y en Conicet que vienen pidiendo la gente del colectivo LGBTI+”.

Para concluir, la especialista destacó que “Argentina, por ejemplo, investiga sobre el Chagas, el cáncer de piel, el derecho a la educación superior en personas con discapacidad sensorial, la ganadera ovina en la Patagonia, proyectos energéticos y mucho más. Muchas de esas investigaciones no solo no le importan al sector privado, sino que tampoco a las “grandes potencias. ¿Por qué desfinanciaríamos a Conicet cuando es la mejor institución de Ciencias de Latam, #13 en el mundo, y #1 de las instituciones gubernamentales con mayor impacto social en la región (Ranking Scimago 2023)?”.