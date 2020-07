Platenses solidarios: entregaron más de 28.500 viandas a comedores

La solidaridad platense es marca registrada de la ciudad, casi tanto como las diagonales. Así lo demuestran los miembros de SumateLP: un grupo de amigos que cocinan viandas para repartir en comedores de la región y asistir a miles de personas con un plato de comida.

Teresa, Facundo y Felipe son los impulsores del proyecto y quienes comenzaron a cocinar y repartir en el mes de abril durante el inicio de la cuarentena. Con la ayuda de otros vecinos voluntarios, ya entregaron 28.599 viandas.

“Nuestro primer objetivo era hacer 150 viandas hechas por noso­tros, empezó a crecer cada vez más, empezamos a hacerlo día por medio y al día de hoy ya entregamos entre 900 y mil por día. Comenzamos a organizar la logística para poder pasar a buscar las viandas por las casas de quienes se sumaron al proyecto y la gente tuvo una respuesta muy hermosa”, dijo Teresa en diálogo con diario Hoy.

Actualmente, colaboran alcanzando las raciones a cuatro comedores ubicados en Berisso, Altos de San Lorenzo, Gorina y El Mercadito. La idea del grupo de amigos es sumar otro, pero es un proceso que lleva tiempo.

Así, también entregaron en estos espacios productos de limpieza e higiene y llevaron adelante una campaña de recolección de ropa en la que sumaron 600 bolsas. Todo se hizo a pulmón.

“A los voluntarios les pedimos que hagan unas 20 viandas y pueden hacerlo las veces que quieran, no están obligados a cocinar siempre, pueden hacerlo una vez o varias. Pedimos que se incluya carne, pollo, muchas proteínas y que sea una porción abundante, porque a veces es lo único que come la persona que la recibe y la situación cada vez está peor y las viandas no alcanzan”, resaltó la joven.

La primera entrega fue el 25 de abril y ya suman 44 días de entrega de las porciones. Los jóvenes resaltaron el agradecimiento y la colaboración de los vecinos de la ciudad al sumarse a dar una mano por lo que reciben mensajes a través de la cuenta de Instagram @sumatelp.

“Cocinan 546 personas y a la vez, otras 120 nos ayudan desde otro lado como con aportes económicos o colaboran con el trabajo diario como con el tema de la logística, que implica recorrer las casas de quienes cocinan y llevan las viandas a los comedores. Cada vez más gente se suma, la gente de La Plata es muy solidaria y se suma cada vez que surgen estas situaciones”, marcó Teresa.