Por cambio de recorrido, varios niños se quedaron sin llegar a la escuela con la línea Oeste

Varias familias de Olmos y Etcheverry realizaron un desesperado pedido, que vienen repitiendo desde que comenzó el año, por el recorrido que hace la línea de colectivos Oeste.

Hasta el año pasado, incluso una vez que se levantaron las restricciones por la pandemia, había un ramal que se metía de lleno por el corredor comercial de Olmos y llegaba hasta la calle 52 en donde funciona un establecimiento educativo al que concurren más de cien niños de toda la región.

“Mi nena va al jardín que está en la calle 208 y 52. La línea Oeste no llega hasta 52, cuando antes sí lo hacía. Siempre el colectivo pasó por la 44 desde Etcheverry hasta la 208 y de allí doblaba diez cuadras hasta llegar por lo menos hasta la 54. Ahora cambió el recorrido y el micro se queda en 44 y no dobla más para la 52”, explicó Alicia, quien tiene una menor a su cargo.

“Las calles están acordes para que puedan transitarlas. No entendemos por qué no se llega hasta la 52 como antes sí ocurría. En mi caso, los días de lluvia he decidido no mandarla más al jardín porque no podemos caminar 20 cuadras abajo de la lluvia desde que salimos de la zona de 44 y 217 hasta el jardín que está en 52 y 208”, denunció la misma vecina.

Semana clave para el futuro de la 202

Tal cual se venía informando, la última semana de abril terminó sin interrupciones del transporte público en la región, más allá de un intento de corte del servicio por un paro nacional que impulsó la UTA. Sin embargo, sigue latente un conflicto entre los choferes afiliados a otro espacio gremial como la UCRA que busca la reincorporación del chofer Diego Herrera, quien fue despedido de su trabajo en el 2016.

Si bien hay un fallo del Ministerio de Trabajo que ordena la reincorporación, los empresarios dueños de la línea 202 han decidido mantener la decisión de no asignarle funciones. Por todo esto, la semana pasada se especuló con tomar una medida de fuerza como la que ya había regido hace tres semanas, con el bloqueo de los colectivos sobre la sede de al línea en la calle Montevideo de Berisso.

Esta situación tendrá una definición en las próximas 24 horas, ya que hoy habrá una reunión entre los trabajadores para definir las medidas que se van a tomar a partir de mañana miércoles con el servicio de las dos empresas.

Tanto la 202 como al 214 son las dos empresas de colectivos que van y vienen de Berisso a La Plata, y en el caso de que se confirme la medida dejaría aislada a La Plata de la capital del inmigrante por tiempo indeterminado.