Preocupación por la alta presencia de microplásticos en el Mar Argentino

Desde hace ya un tiempo considerable, en el ámbito científico y ambiental se viene hablando sobre la problemática del plástico y la necesidad de modificar la realidad actual para evitar mayores inconvenientes de cara al futuro. Según los especialistas, la barrera límite se cruzó hace bastante, a tal punto que las poblaciones están invadidas por el plástico sin saberlo. Tal es así, que ya se habla de una pandemia de este material. En el marco del programa de Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), se decidió comenzar a estudiar muestras de agua del Mar Argentino para monitorear la presencia de microplásticos, entre otros ítems y parámetros físico-químicos de la sustancia.

Bajo ese contexto, la doctora Rosana Di Mauro, líder del estudio, le explicó a Diario Hoy: “Cuando empecé estaba haciendo un posdoc en Estados Unidos, luego de lo que fue el derrame de petróleo en el 2010, para un asesoramiento en cuanto lo que era el zooplancton. En ese tiempo empezamos a ver partículas de plástico en las muestras, en el 2015 aproximadamente. A partir de ahí tomé contacto con el tema. En el 2018 volví al país, ingresé al INIDEP a estudiar el zooplancton costero y comencé a incorporar los estudios de microplásticos. Así, detecté que había partículas que eran del mismo tamaño y la misma forma que el plancton. El INIDEP lo que hace es evaluar los recursos pesqueros, y ahí se establecen las cuotas y lo que llega al plato de cada uno. Se me ocurrió pensar cómo estas partículas, del mismo tamaño que el plancton, pueden impactar en los estadios tempranos de los recursos que son los peces, los moluscos y demás que dependen del plancton”. A su vez, agregó: “Siendo tan crítica esa etapa, planteé como tema de investigación esto, los microplásticos en el Mar Argentino y ver el impacto que tienen sobre los recursos pesqueros”.

El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que hay entre 75 y 199 millones de toneladas de plásticos, lo que demuestra que es un problema que afecta a todo el planeta. Los microplásticos actualmente están presentes en todos los entornos naturales del mundo y en los océanos. El 85% de los residuos es de este material, que afecta a los animales, a todo el ecosistema y a la cadena alimentaria.

En las muestras analizadas en el Mar Argentino, la cantidad de microplásticos no descendió de 10 partículas por litro. Algunas de éstas eran microfibras en forma de hilo, de 0,01 a 5 milímetros, que pueden venir de prendas de vestir, de redes y de cuerdas. “Pusimos el ojo en el Banco Burdwood, una plataforma submarina. De repente aparecieron muchas partículas, entonces estudiamos en profundidad qué pasaba en esa zona. El lugar tiene impacto directo de la corriente circumpolar, que es una masa de agua que rodea la Antártida constantemente. Ahí había mucho plástico desgastado, lo que nos importaba a nosotros era que todo eso entraba a la plataforma. Esto quería decir que no solo entraba plástico desde el río de La Plata, sino que también entraría plástico muy chiquito con la corriente de Malvinas”, sostuvo Di Mauro.

“Lo que hay es un problema global, hay muchos sitios donde ingresa al mar plástico constantemente y está en el fondo. En la superficie se ve el 1% de lo que debería haber, hay un desbalance entre lo que se produce, lo que se pierde, lo que se recicla y lo que se encuentra. Las teorías son que no lo encontramos porque está en el fondo, que se lo lleva la corriente, o que se lo comen los animales. Así, circula dentro de la biomasa contínuamente. Si se lo come el animal, ese es comido por otro y así constantemente. En todo lo que consumimos hay partículas. Estamos metidos en un problema donde no nos podemos sacar de encima el plástico”, concluyó la experta.