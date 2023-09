Presentaron el curso obligatorio Mi primera licencia

Desde la fecha pasada, comenzó a entrar en vigencia el curso de carácter obligatorio Mi primera licencia, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La herramienta del organismo del Ministerio de Transporte ya aplica a todo el país y está dirigida a todos los jóvenes de entre 16 y 21 años que quieran sacar por primera vez la licencia de conducir. Según se precisó, el curso es gratuito, autogestionado y ágil y aplica tanto para autos como para motos. El objetivo es que cuenten con los conocimientos teóricos necesarios previo al examen teórico para solicitar la licencia. Dentro de la propuesta, se incluirán conocimientos sobre la licencia de conducir, el marco normativo, los elementos de seguridad de los vehículos, el concepto de conducción segura y eficiente y cómo llevarla a cabo, las condiciones psicofísicas de un conductor y los factores de riesgo y señales y leyes de tránsito.

Dentro del curso, los jóvenes recorrerán los cinco módulos obligatorios y correlativos, donde verán todo el material audiovisual y leerán el contenido para pasar a la siguiente unidad. Las estadísticas muestran que, tan solo durante el 2022, unos 205.000 menores de 21 años obtuvieron la licencia de conducir. Bajo estos números, intentan hacer especial hincapié en promover la formación temprana de los chicos, ya que también los estudios afirman que los menores de 35 años son las principales víctimas mortales en siniestros viales. “Para un chico, sacar la licencia por primera vez es un momento inolvidable. Queremos que sea recordado no como un mero trámite, sino como una instancia de profunda conexión con la seguridad vial a través de conocimientos que lo ayudarán a transitar sus primeros pasos como conductor en la vía pública con seguridad”, destacó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Vale destacar que, a partir del próximo jueves, quienes no cuenten con este curso realizado, no podrán continuar con el trámite de obtención. En lo que refiere al proceso propiamente del curso, los aspirantes a sacar la licencia deberán ingresar a Mi Argentina y recorrer allí los distintos módulos que se habilitarán correlativamente para avanzar con la realización de la propuesta. En caso de no contar con un usuario en Mi Argentina, se deberá proceder a crearse uno en la web www.argentina.gob.ar. Una vez concluido, se habilitará un botón para poder descargar el certificado de realización del curso, el cual deberán presentar para tramitar la licencia en el lugar correspondiente de cada zona. De esta forma, el joven quedará habilitado para rendir directamente el examen teórico para así avanzar con la obtención de la licencia nacional.