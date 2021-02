Productores y vecinos reclamaron frente a la Municipalidad por el abandono de los barrios

Productores del cordón frutihortícola y vecinos de diferentes barrios de la ciudad de La Plata se concentraron en la mañana de ayer en las puertas de la Municipalidad para hacer escuchar sus reclamos por diferentes problemas que los aquejan y que no encuentran solución.



Entre los reclamos de los vecinos de Los Hornos, Arana, Abasto, Olmos y Poblet, entre otras localidades, se destacó el pedido por la reparación de los caminos rurales que están en estado intransitable, lo que los afecta para que se garantice el trabajo, la seguridad y la salud.



“Vinimos para pedir justicia para las familias productoras que fueron asaltadas en Olmos, la pasaron muy mal. Hay mucha inseguridad, el Estado debe estar presente, en el casco urbano y en la periferia parece que no tenemos todos los mismos derechos, hay mucha discriminación. No hay ninguna respuesta del intendente ni presencia del Municipio en nuestros barrios, tenemos que estar alertas todo el tiempo”, dijo a diario Hoy ­Wilver Cervantes, del Movimiento de Unidad Popular (MUP) La Plata.



En efecto, destacaron la falta de mantenimiento de los caminos, lo que afecta el ingreso al barrio de remises, patrulleros y ambulancias, como así también los camiones que van a recolectar las frutas y verduras que cosechan los productores locales.



“En la zona de 167 y 600 tenemos muchos problemas y no hubo respuestas, el Municipio no se hace cargo de nada, nos dicen cualquier cosa para que nos vayamos, está totalmente ausente. Los camiones no quieren entrar para retirar las verduras, estamos por perder nuestra producción por culpa del Municipio”, expresó a este multimedio Elías Amador, productor de Arana.



Las palabras que más se repetían entre las y los manifestantes eran “olvido y abandono” por parte del intendente local, Julio Garro, sobre todo ante la necesidad de cuidar el trabajo y la producción de las familias del cordón productivo.



“Las ambulancias directamente no ingresan, cuando nos pasa algo tenemos que llamar a un vecino o un remís, pero ellos tampoco quieren entrar. El delegado de Arana nos dijo que no tiene herramientas ni recursos para poder enfrentar la situación. Nos sentimos olvidados por Garro”, expresó Amador.



Por otro lado, Josefa Fortunato, una vecina de la zona de Poblet, manifestó que, junto con un grupo de frentistas del barrio donde vive, en 167 y 610, decidieron acercarse para reclamar por el estado de las calles.



“La problemática que tenemos es con el camino vecinal, que corresponde a la Municipalidad y está destruido, por eso estamos pidiendo por el bacheo. Nosotros pagamos los impuestos, entonces lo lógico es que haya un mantenimiento, incluso muchas veces compramos material y los tapan los vecinos. El delegado de Los Hornos empezó a hacer un bacheo de dos pozos por día, pero son más de 30 cuadras, no es suficiente”, destacó Josefa.