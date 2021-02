Realizan visitas guiadas en la Estación Provincial

La convicción de mantener en el presente la esencia y los valores de uno de los barrios más tradicionales de la región impulsa esta propuesta en la estación. Los tiempos cambian, pero la identidad no puede perderse cuando hay un gran número de personas que trabaja día a día para que prevalezca a través de la historia.



Quien no conoce Meridiano V o no tuvo la posibilidad de visitarlo puede hacerlo este fin de semana a través de una prueba única.



“Experiencia Meridiano V nació dentro del programa Estación Verano, que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Estación Provincial. Propusimos hacer unos recorridos que no solo abarquen la historia de la Estación Provincial, sino también salir al barrio”, le contó a Hoy Ariel Fernández, coordinador de la actividad que se llevará adelante el próximo sábado y domingo.



Las reservas para concurrir al evento se deben hacer a través de WhatsApp al (221)6122989; es para todo público y comienza a las 18 horas. Una vez asegurado el lugar, los organizadores envían fotos que ayudan para la planificación del recorrido. “A partir de esas imágenes podemos viajar un poquito en el tiempo.

Algunas son de los tiempos ferroviarios y otras son un poquito más actuales”, detalló.



En la visita guiada, que dura aproximadamente una hora y media, se recorren la fachada, el playón e interior de la estación; también los andenes, la Ciudad Vieja (antiguo almacén de ramos generales), el mural tren de la esperanza y el de Nilda Eloy.



Además se transita por el Galpón de la grieta y la Escuela 58, entre otros sitios.



“La experiencia radica también en la improvisación: poder meternos en un comercio de la zona, hablar con el comerciante o en el caso de un bar, que nos cuente por qué eligió el barrio, por qué sigue estando hoy en Meridiano V y qué significa el barrio para esa persona”, manifestó el joven.



Sin perder el foco en los cuidados sanitarios por la pandemia, el grupo cuenta con todos los protocolos correspondientes para que quienes asistan se sientan seguros. Además del distanciamiento, el guía usará un micrófono para que todos puedan escuchar con claridad. “Están todas las medidas como para que nos podamos sentir cómodos y poder disfrutar de esta experiencia tan linda y que a la vez tiene eso de empezar a conocernos con el que tenemos al lado. Y es una actividad que es autogestionada, no hay dinero de ninguna parte más que el de la colaboración de las personas que vienen a asistir. Hay un precio sugerido que es de 100 pesos como para abordar los gastos que lleva el proyecto, pero depende de la colaboración de las personas”, concluyó.



El Barrio Meridiano V abarca de calle 66 a 72 y de calle 12 a 20.



“El Centro Cultural Estación Provincial es fruto del esfuerzo de vecinos y vecinas que desde 1988 estamos trabajando para darle vida a una vieja estación que en 1977 quedó abandonada”, reza el documento emitido por los realizadores de las jornadas.