Prohibieron una marca de productos de belleza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, a través de una resolución en el boletín oficial, prohíbe un producto que es utilizado para cabello de la reconocida firma Extrem Profesional, Lisse Extreme, Power Profesional y toda su línea.

La Anmat sacó una disposición para que este producto no sea comercializado en las góndolas de la República Argentina, debido a que no cuenta con las normas establecidas por dicho organismo. Entre ellas, no tiene fecha de vencimiento, ni los componentes, además, tampoco tienen los códigos en el envase.

Todas estas normativas son imprescindibles para que un producto pueda ser comercializado en todo el país. Asimismo, se informó desde el organismo que se desconoce el origen del producto como tampoco dónde es producido.

Los envases fueron retirados del mercado, y se tratan de champús, acondicionadores y baños de keratina, que servirían para fortalecer las cutículas del pelo.

Ante cualquier duda o consulta, el usuario puede comunicarse con la Anmat, para realizar la denuncia sobre los productos que se encuentran en el mercado si no se sabe su procedencia, al número gratuito 0800-333-1234, de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 o bien se puede enviar un correo a respo[email protected]