¿Qué porcentaje de hogares tiene conexión fija a internet en la Argentina?

De acuerdo con el relevamiento bianual que realiza la Cámara Argentina de Internet (Cabase), el 85% de los hogares argentinos cuenta con conexión fija a internet y, de ese total, la mayor parte se ubica en la Ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

En esas provincias, la fibra óptica explica el 55% de las casas conectadas, porcentaje que dos años atrás se encontraba en menos del 17%, según el mismo estudio -denominado Internet Index-.

Asimismo, el estudio detalló que hoy en día el 55% de los hogares de la Argentina disponen de conexión de fibra óptica; el 22% por medio de cable modem; el 12% vía inalámbrica; un 8% a través de tecnología ADSL; mientras que un 3% utiliza la red satelital.

En tanto, en lo que tiene que ver con las velocidades, el 20 % de los usuarios cuenta con conexiones superiores a los 100 megabits por segundo; en tanto que el 27% entre 50 y 100 Mbps; un 22% entre 20 y 50 Mbps; el 20% entre 6 y 20 Mbps; y el restante 11% cuenta con una velocidad de conexión inferior a los 6 Mbps.

El relevamiento de Cabase detalla también que en los hogares sin conexión fija a internet, el 77% accede a internet a través del servicio de datos de su teléfono móvil o utilizando una conexión wifi compartida, al tiempo en el que el restante 23% no utiliza internet en la vivienda. Además, dentro de los hogares sin conectividad fija, el 43% señaló no haber contado nunca con una conexión en el hogar, mientras que el 57 % alguna vez contrató el servicio y lo dio de baja. En este sentido, el 41% de aquellos que dieron de baja el servicio lo hicieron por no poder afrontar el costo.

Desde la Cámara Argentina de Internet precisaron que “a mediados de 2015, el mercado de banda ancha fija estaba dominado casi en su totalidad por velocidades que iban de 1 a 6 Mbps”, y “en septiembre de 2019, las velocidades de entre 6 y 30 Mbps estaban en franco crecimiento y ya significaban el 60% del total”.

“La universalización del acceso a internet se encuentra condicionada por una serie de variables entre las que resalta el costo de contratación del servicio y lo que este representa en relación a los ingresos de cada hogar”, afirmaron.