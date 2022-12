Quejas contra ABSA por una gran pérdida de agua en 61 y 31

Vecinos de la zona de 31 y 61 denuncian que desde hace más de dos semanas se encuentran con una gran pérdida de agua en la zona y, desde ABSA, la empresa prestataria, no les brindan ningún tipo de respuesta o solución.

"Hace más de 15 días que estamos haciendo el reclamo, hay unos caños rotos y se inunda todo, se nos llena todo de agua”, le dijo a diario Hoy Nahuel, uno de los frentistas.

Además, varias casas y locales de la cuadra no cuentan con el servicio, por lo que se complica aún más la situación en la semana previa a fin de año. “Sigue todo igual, no sale nada de agua. Otro vecino también me contó que abre la canilla y no sale nada de agua. No hay presión de agua corriente”, manifestó.

Por otro lado, sostuvo que mínimo “tres vecinos distintos”, de diferentes cuadras “hicieron el reclamo a la empresa, pero "no dan bola”.