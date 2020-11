Reabrió sus puertas la emblemática cervecería Modelo

En la histórica esquina de 5 y 54 se encuentra uno de los lugares con más sabor de la ciudad. Fundada en 1894, solo 12 años más tarde que La Plata, esta cervecería que cuenta con mucha tradición en la ciudad volvió a abrir sus puertas para que los platenses puedan disfrutar de un buen momento y comer las más ricas y sabrosas comidas.



Siempre con la mejor calidad de sus productos y la atención de quienes se encargan de recibir a las personas que llegan al lugar para que se sientan como en su casa.



Mora, una de las empleadas de la cervecería, le contó a diario Hoy cómo fue este tiempo sin actividad y la apertura con cambios. “Estuvimos durante ocho meses cerrados, viendo qué hacer, qué medidas tomar, teniendo en cuenta que nadie sabía qué iba a pasar con la pandemia. Hasta que en una reunión con los socios, se decidió con todas las fuerzas abrir. Se hicieron muchas remodelaciones, se hizo la panadería de cero, de nivel industrial, y un par de reformas más en la parte de atrás”, dijo Mora y agregó: “El salón está completamente intacto. Se hicieron detalles de barniz, de limpieza de cosas puntuales, pero toda la reforma grande fue de la puerta para adentro”.



Luego, con la posibilidad de poder abrir y siempre teniendo en cuenta las medidas de dispuestas por el Gobierno, las personas que pasaba por el lugar vieron que la Modelo prendió sus luces, esperando a quienes concurrían al lugar y otros que quisieron volver un poquito a esa normalidad que tanto anhelaban.



“Respecto de la aceptación de la gente, la verdad que fue increíble, los días que estábamos por abrir pasaban los autos nos tocaban bocina, nos gritaban. A mí en las redes sociales me escribían mensajes de amor. Todos muy emocionados”, relató dicho momento, contenta por volver.



“Esperando que venga toda la ciudad, que nos apoye por todo este esfuerzo que hicimos. Los mozos, la gente de cocina. La verdad que se armó un equipo increíble de trabajo”, dijo la empleada.



En cuanto a la carta, Mora comentó que solo se han modificado algunas cosas, pero el sabor y el aroma que despiden sus platos nos hace volver a la cervecería otra vez.



Hace ya varios años comenzaron a fabricar el mítico pan dulce para comer en las fiestas, convertido en tradición entre los platenses acercarse al lugar para comprar y que no falte en la mesa de Noche Buena.



“Tenemos pan dulce de 850 pesos el kilo, y de medio. Ahora hicimos unos nuevos que son mini pan dulces, estilo muffins. Esos se venden mucho, porque te tomás un café y pedís un mini pan dulce para comer acá y no tenés que llevarte el grande”, sugirió ante la consulta de este diario.



Además, en este lugar se cuenta con menú light y para celíacos. Desde salchichas con chucrut hasta milanesas gigantes a la napolitana. Pero también cuentan con un despacho de comidas sobre calle 5.



“Es el apéndice de ésta cervecería. Ahí están los pan dulces de todos los tamaños, hay pan dulces de nuevos sabores, fiambres envasados al vacío, conserva, panes que fabricamos acá. Hay mucha oferta. Para pedir por take away se debe llamar al 421-1321 o escribir al Facebook e Instagram cerveceríamodelo1894”, invitó Mora a todos los que quieran volver a degustar sus exquisiteces en esta emblemática esquina.