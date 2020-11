Alerta en la ciudad por la falta de seguridad de los monopatines

Noviembre va llegando a su fin, el inicio del último mes del año 2020 está a la vuelta de la esquina.



Teniendo en cuenta que durante varios meses estuvo reducida la circulación por la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio, se especuló con que el índice de accidentes de tránsito podría bajar y la seguridad vial estaría por demás garantizada. Sin embargo, lejos de concretarse este pronóstico, lamentablemente se llevan registrados casi el mismo número de accidentes mortales en las calles de la ciudad, con el agravante de que se ha incrementado la circulación con los monopatines eléctricos, que tienen un vulnerable sistema de seguridad.



Así lo expresó Pedro Perrotta, presidente de la ONG Corazones Azules en contacto con el diario Hoy, a horas de recibir el informe mensual de la fiscalía que comprueba el saldo mortal por accidentes como fruto de la forma de manejar de los platenses.



“La 520 es una avenida mortal”



Corazones Azules elabora todos los fines de año un detallado informe sobre la conducta y el resultado del manejo de los platenses, llegando a firmes conclusiones. En tal sentido, en diálogo con este diario sostuvo que “es alarmante la falta de control de la avenida 520. La mayoría de los accidentes mortales se dan sobre esta avenida y en segundo lugar aparece la 122”.



Con relación al fenómeno de la cuarentena y el tránsito en la ciudad, Perrotta advirtió: “Notamos una merma de accidentes entre abril y junio. Después, en julio, la gente empezó a salir y ya empezamos a ver niveles incluso superiores a los del año pasado. Una barbaridad”.



Además se refirió a los monopatines eléctricos: “Son vehículos que alcanzan hasta 80 kilómetros por hora y no tienen regulación ni seguridad. No he visto a ningún inspector de tránsito labrando una infracción a un monopatinista por no llevar casco, por ejemplo. En Buenos Aires ya hubo muchos accidentes y mortales también”.



En 2020 ya se llevan registrados oficialmente 30 muertos en La Plata por accidentes de tránsito, de los cuales 20 fueron conductores de motos (66%). En los últimos cinco años y con un total de 357 fallecidos hubo181 muertos que eran motociclistas, lo que representa el 50,7%. En su mayoría, los conductores no utilizaban casco.



“Esperábamos que este año bajase el índice de accidentes, pero creemos que va a terminar superando al del año pasado”, concluyó.