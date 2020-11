China usó inteligencia artificial para combatir la Covid-19

Para combatir y controlar el virus que se hizo pandémico con la enfermedad Covid-19, China aplicó el uso de la inteligencia artificial (IA) a través de una plataforma de datos desarrollada por China Electronics Technology Group (CETC).



Según publicó la prestigiosa revista científica The Lancet, esta tecnología les sirvió, por ejemplo, para analizar las tomografías computarizadas y detectar los primeros signos de lesiones en el tejido pulmonar. Eso hizo que el personal de salud tuviera menos carga en el trabajo.



Además, utilizaron información a la que accedían a través de códigos QR para conocer los síntomas que presentaban las personas. En el mismo orden, China usó robots enfermeros que tomaban la fiebre y llevaban comida a los contagiados para proteger a los trabajadores.



En otro orden, para hacer entrega de alimentos a las familias aisladas, usaron drones fabricados por la compañía Beijing Sankuai Online Technology.



China es líder en el desarrollo de inteligencia artificial, lo que podría darle grandes ventajas comerciales y políticas. Por eso, el referente del comité de construcción social de la Asamblea Popular Nacional de China, Ren Xiangliang, dijo que “el mundo debería fortalecer la cooperación para elaborar normas que regulen el desarrollo mundial de las tecnologías de IA”.



“El entrenamiento de la inteligencia artificial se basa en un gran conjunto de datos. A veces se trata de datos personales extremadamente sensibles, por lo que es necesario protegerlos y regular su circulación”, manifestó desde la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, Sputnik Zhu Wei.



En ese sentido, señalaron que lo que está en juego es la ética en cuestión de protección de los datos de la población, pero China no tiene establecida en su legislación una regulación estricta en cuanto a inteligencia artificial.“Algunos elementos están dispersos en otras leyes que regulan las industrias conexas. También existe una reglamentación estricta, pero no se refiere específicamente a la IA, sino que describe cómo se aplica a la IA. Esta es la principal diferencia entre China y otros países”, marcó el politólogo.