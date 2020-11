Efecto coronavirus: ¿cómo explicar la muerte a los más chicos?

Desde el inicio de la pandemia, en los medios y en las calles se habla de cuántos muertos dejó el virus cada día, con miles de familias que perdieron un ser querido a causa del coronavirus. ¿Cómo repercute eso en los más chicos? ¿Cómo se les habla de la muerte?



Diario Hoy dialogó con la licenciada en Psicología y especialista en el trabajo con niños, María Laura Lezaeta, quien destacó algunas cuestiones a tener en cuenta por parte de los padres y madres al momento de abordar un tema que es tabú.

“Es un tema complejo, a muchos adultos les resulta complejo hablarlo con los hijos porque es un tema que genera angustia. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que transmitirles la verdad, a veces se tiende a sobreprotegerlos y dar explicaciones confusas o evitar el tema, pero es necesario hablarlo”, explicó la especialista.



En ese orden, el consejo más importante es dar mensajes claros a los más pequeños y responder sobre el tema cuando preguntan porque implica una preocupación genuina para ellos.

“Claro que hay que adaptar las palabras de acuerdo a la edad y la etapa evolutiva en que se encuentran. Los chicos más pequeños, hasta tres años, si bien no comprenden el concepto, son muy perceptivos y si ven que la familia está angustiada, van a absorber estas emociones”, marcó Lezaeta.



Así, la especialista recomendó dejar en claro que la persona que falleció “no va a volver” y que los chicos sepan eso, ya que muchas veces se usan metáforas como “se quedó dormido” o “se fue lejos”, lo que puede hacer que piensen que esa persona va a regresar.



“Los niños lo van procesando a medida que crecen, a los más chicos les podemos explicar con lenguaje sencillo que esa persona no va estar con nosotros, no nos va a escuchar, ir hablando en término de los sentidos”, especificó.



Además, la psicóloga marcó que es importante usar como guía las preguntas que los más chiquitos hagan, responder sobre la base de sus dudas y limitar a dar información clara y precisa sobre el tema.



“En cuanto a las emociones de tristeza, de enojo y frustración que surgen en niños y adultos, es importante que no se oculten las verdaderas emociones porque es perjudicial para los chicos. Podemos acercarnos a ellos empezando por uno mismo y que sepan que es normal estar triste, eso los va a ayudar en el proceso del duelo, que es único en cada persona”, resaltó Lezaeta.



En cada niño, el tema repercute de diferentes modos, por eso el rol como padres debe ser acompañar ese momento y no usar frases que desacrediten eso ni lo subestime. “Es bueno transmitir la confianza de que el chico está seguro, que se lo va acompañar”, señaló.