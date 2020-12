Reclamos por falta de agua a metros de la parroquia Carlos Borromeo

Desde hace varios días, los vecinos del barrio La Granja vienen reclamando una solución ante el problema de la falta de agua, que empeoró durante las calurosas jornadas que se fueron registrando esta semana.



Las zonas más afectadas son las casas que están en las inmediaciones de la parroquia Carlos Borromeo, en 32 y 138 bis, donde esta semana los vecinos pasaron de tener baja presión a directamente no tener agua. Esta situación fue acreditada por Marcela, una comerciante que vive sobre 138 bis entre 32 y 33, quien ante la consulta de este diario mostró que de la canilla de un pasillo de su casa no salía ni una gota de agua.



“Hicimos más de diez reclamos. Todos los meses de diciembre pasa lo mismo. Tenemos un poco de presión los lunes y los martes. Los miércoles ya casi no sale y, a partir de los jueves y hasta que pase el fin de semana, no sale el agua. Es un problema sin solución para el cual no nos dan respuesta”, expresó Marcela, quien resume las mismas quejas que el resto de los frentistas de este barrio.



Mientras esto ocurre, en la parroquia se siguen llevando a cabo las actividades religiosas. Pero esta semana, los vecinos de esta zona de la ciudad han sufrido las consecuencias de este problema. Sin poder higienizarse con normalidad, han tenido que comprar bidones de agua potable.