Reiterados reclamos a ABSA por falta de agua y ninguna respuesta

Vecinos de la calle 3 (ex 58) entre 127 y 128 de la localidad de Berisso llevan varios días comunicándose con ABSA por un caño roto en la vereda de un domicilio particular, que ocasiona enormes pérdidas de agua, por lo cual hay faltante de suministro.

Toda la cuadra está sin agua hace más de una semana. "Realizamos muchísimos reclamos a ABSA y no hacen nada, solo te dan el número de reclamo. Estamos con gente de casi 90 años en el domicilio y ya no podemos seguir así", afirmó un vecino.

"No solo no saben informarme el inconveniente sino que tampoco me saben decir cuándo se van a acercar", agregó, y detalló: "Mis padres son de riesgo, tienen casi 90 años y no se pueden higienizar".

Una vez más, la empresa hace oídos sordos a una problemática que afecta la calidad de vida de los vecinos de la región, situación que se ve agravada por el calor propio de esta época del año.