ABSA: fueron a atender un reclamo de baja presión y terminaron dejando a los vecinos sin agua

Vecinos de Altos de San Lorenzo están sin servicio de agua corriente desde el fin de semana; un problema que inició la misma empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) cuando se acercaron para dar "solución" a un reclamo por baja presión que afectaba a la zona, desde hacía meses.

Así lo relató Susana, una de las frentistas damnificadas que reside en la zona de calle 74 entre 13 y 14: "Desde hace 4 meses que estamos con baja presión de agua, a lo que hicimos varios y reiterados reclamos a ABSA", relató.

Según explicó, el 12 y 13 de noviembre personal de ABSA se hizo presente en el lugar y comenzó con obras de mantenimiento sobre el caño principal que pasa justo por la vereda de la casa de Susana, la denunciante.

"Me rompieron todo el frente de mi casa, y me dijeron que el lunes iban a volver, pero que me dejaban el mismo caudal de agua que venía saliendo", detalló.

Sin embargo, con el correr de las horas, dicho caño terminó por averiarse y como consecuencia, los vecinos de la cuadra no tienen "ni una gota de agua".

"Ahora directamente no tenemos agua, y además dejaron terrible agujero corriendo riesgo y siendo un peligro para los vecinos", agregó Susana.