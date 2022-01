Reclamo vecinal en la puerta de ABSA tras 17 días sin suministro

Varios vecinos se juntaron este mediodía en la puerta del edificio de Aguas Bonaerenses S.A (ABSA), para reclamar la falta de suministro. Denuncian que hace 17 días que no tienen agua.

La ola de calor ya azota la ciudad de La Plata y muchos vecinos deberán sobrellevarla sin agua en sus casas, es por eso que se acercaron hasta ABSA para hacer escuchar sus reclamos. Una mujer de Altos de San Lorenzo habló con Diario Hoy y afirmó: "No estamos reclamando que tenemos baja presión o que nos falta el agua, estamos reclamando el abandono de la empresa".

La misma vecina relató: "Yo empecé con esto en el mes de septiembre, cuando me llamaron de la empresa porque estaban haciendo campaña, me crucé con un político se lo plantee. Me llamaron de ABSA, mandaron a alguien para que haga una inspección y constataron que no había caudal, desde el mes de septiembre".

"Hace 17 días que tenemos corte total de agua, no es baja presión y que a la noche sale y juntas en un balde como hacíamos siempre. No hay agua, no hay manera de sacar agua de ninguna canilla".

Por el momento desde ABSA no salieron a atender a los manifestantes que golpearon la puerta del lugar con bidones de agua vacíos.