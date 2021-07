Trabajadores repartidores piden que se reconozca su sindicato Sitrarepa con personería gremial, por lo que se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Emilse Icandri, secretaria de prensa de Sitrarepa, explicó que “hemos venido a reclamar al Ministerio que estuvimos acá hace un mes y medio, donde hemos presentado 600 afiliaciones, estuvimos a la espera de la respuesta”.

“El 97% de los repartidores estamos en situación de ilegalidad, se han montado empresas, pero para los repartidores no hay ninguna respuesta, para nosotros no alcanza con multar a las empresas, sino que hay que reconocer el sindicato y la relación laboral”, amplió.

“Los trabajadores de reparto no tenemos absolutamente nada, no tenemos ART, no tenemos seguro, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, si nos enfermamos o nos atropella un auto, todo queda en nuestras espaldas”, concluyó.