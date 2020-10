Rescatan a seis obreros tras un derrumbe en una obra en Belgrano

Bomberos de la Estación V de la Ciudad y efectivos del Grupo Especial de Rescate en la calle Freire 2231, del barrio porteño de Belgrano, desplegaron un operativo esta tarde por un derrumbe en una obra en construcción.

Rescataron a seis personas: cuatro fueron trasladadas por el SAME (tres al Hospital Pirovano y una al Hospital Tornú, uno con traumatismo de cráneo y los otros tres con politraumatismos). Y otras dos personas quedaron atrapadas en un contenedor y fueron rescatadas ilesas.

El operativo involucró también a la Dirección General Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Logística de la Ciudad y al SAME. Se constató que no hay escape de gas y la Guardia de Auxilio se encuentra revisando las estructuras. Por el momento no ha sido necesario evacuar edificios vecinos.

Poco después del hecho, Sergio Campagnoli, comandante director de la Zona 2, afirmó que “todos los operarios fueron evacuados” y que “la situación está controlada y el lugar clausurado hasta que venga personal idóneo para hacer las pericias. Personal de la guardia de auxilios ya inspeccionó, y determinaron que no hay riesgo en las casas linderas, no hay escape de gas”.

Asimismo, se tomó contacto con el encargado de la obra y dijo que tras el operativo de evacuación, la totalidad de los obreros se encuentran a resguardo. Había 23 personas trabajando en la obra.

La obra cuenta con permiso de reinicio autorizado desde el 21/09 cuando fueron autorizados los emprendimientos que superen los 5.000 metros cuadrados de construcción. No tiene denuncias recientes.

Se investiga si pudo haber fallado el apuntalamiento de una losa que estaba siendo terminada de llenar con hormigón.

Interviene Intervienen la Fiscalía Criminal Correccional y de Faltas 2 del Doctor Norberto Brotto.