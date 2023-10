Revelan los resultados de un estudio sobre abusos en las infancias

Un estudio sobre los conocimientos de profesionales argentinos presentado este viernes en el Congreso de Salud y Justicia, realizado en el Hospital de Clínicas, reveló que sólo el 25% de docentes y la mitad de los médicos encuestados recibió capacitación específica sobre abusos sexuales en las infancias; y casi el 70% de los educadores confía más en indicios emocionales que en el relato de niñas y niños, frente a un 40% de los médicos y psicólogos.

La investigación, realizada por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (Cepasi), analizó los conocimientos y capacitaciones que tienen psicólogos, trabajadores sociales, docentes (nivel inicial y primaria) y médicos de la Argentina respecto a cómo actuar y detectar los casos de abusos sexuales en las infancias.

El estudio fue realizado sobre una muestra representativa de 600 profesionales consultados en todo el país, aunque gran parte de las respuestas provinieron de especialistas residentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las disertantes se encontraba la responsable del estudio, la psicóloga Victoria Gándara, de la Universidad Católica Argentina (UCA); especialista en psicopatología clínica de la Universidad de Barcelona, España; cofundadora del Cepasi, y formada en el Hospital de Clínicas. Gándara, quien recalcó que los resultados presentados son extrapolables a todo el país, indicó que la primera pregunta del estudio indagó si habían recibido capacitación durante la formación profesional, y el 75% de los docentes respondió “de forma negativa, con tal vez o no estoy seguro”.

“Para nosotros, un tal vez o no estoy seguro significa que no; entonces vamos a decir que solamente el 25% de los docentes recibió capacitación sobre abuso sexual en la infancia”, precisó la psicóloga. Respecto al conocimiento de los protocolos frente a casos de abusos sexuales en infancias y obligaciones legales que tienen las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes en estas situaciones, “el 54% de los docentes dijo desconocerlos y el 16% no estaba seguro; o sea, solamente el 30% de los educadores conocen el protocolo de atención a las víctimas de abuso”, apuntó la especialista.