Se realizó en la ciudad el Primer Encuentro por la Neurodiversidad 

Bajo el lema “Una Sociedad Más Amigable”, se realizó ayer con gran éxito en la República de los Niños el Primer Encuentro por la Neurodiversidad.

El evento, que se llevó adelante con la participación de la Fundación Apadea, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de La Plata, nucleó a personas con distintos espectros de autismo con la misión de concientizar y visibilizar esa condición.

“Para mi es un momento muy especial, muy emotivo. Escuchar a las personas en primera persona, sus propios testimonios, escuchar a los profesionales. Es el primer encuentro que se hace en el país de más de 20 voces autistas que estuvieron presentes, que mandaron videos”, le contó a diario Hoy Marlene Spesso, una de las organizadoras y mamá de Ian, un niño autista de nueve años.

Y continuó: “Hay personas como el caso de Iván, que es un chico que no habla, pero está en una banda de rock; el caso de Lara que aún no se anima a hablar, pero puede dibujar. Cada familia contó su experiencia y eso es lo más lindo que nos puede pasar. Poder convivir y naturalizar lo que somos sin que nos importe qué somos sino valorarnos por lo que somos. Eso es me parece lo más importante”.

Durante el encuentro, que comenzó pasadas las 11, hubo diversas actividades como charlas y juegos para los chicos presentes. Además, se realizó la intervención de un banquito que va a quedar de recuerdo en la República de los Niños como una marca del primer encuentro de neurodivergencia.