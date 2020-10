Semáforos rotos y luminarias encendidas a plena luz del día

El tango Cambalache resume a la perfección la nostalgia y la melancolía de ver todo al revés, durante el siglo XX.

En La Plata, sin que todo sea “una porquería” como reza esa canción, en pleno siglo XXI hay sectores de la ciudad en donde todo parece el mundo del revés. Esto es lo que está ocurriendo en la zona de Villa Elvira, en el límite entre el barrio Jardín y el barrio El Mondongo, donde la avenida 120 se convierte en un verdadero peligro para peatones y automovilistas.

Manejando por la calle 76, alcanza con intentar cruzar la 120 para darse cuenta de que el semáforo que señaliza el paso no funciona. En ese punto, muchos autos deciden tomar impulso y pasar; y no contemplan que el semáforo que marca el paso y la circulación en el mismo cruce, pero que apunta a los autos que circulan por la 120, está funcionando. Es decir, el que viene rápido por 120 y tiene luz verde puede toparse con otro que de la nada se cruza por 76, confiado en que tiene que hacerlo ya que el semáforo de esa calle no está funcionando desde hace varias semanas.

Lo que terminó de enojar a los vecinos del barrio fue que ayer el semáforo roto contrastaba con las luminarias encendidas a plena luz del día, las cuales deberían estar apagadas a esa hora del día, para evitar el consumo en la vía pública.

Un verdadero ejemplo de que en este sector de la ciudad todo camina al ritmo del mundo del revés…