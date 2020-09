“Siento que fracasé”: la triste carta de un médico que renunció tras ser apedreado en una guardia

Un médico residente del hospital San Vicente de Paul, ubicado en Orán en la provincia de Salta, renunció después de que lo agredieran y apedrearan la guardia.

Lo hizo redactando una carta, donde cuenta las condiciones extremas de trabajo y cómo él y sus colegas sabían de antemano que la pandemia iba a hacer estragos en la ciudad. En esa localidad vive muchísima más gente de las 82 mil que marca el último censo.

“Hoy viví uno de los días más tristes de mi vida como profesional. Hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy, 13 de septiembre, dije: ‘Basta, basta’. Fueron 12 días de puro estrés, de sólo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas, de no poder ir al baño…”.

El desencadenante final además del trabajo y estrés de los últimos días fue la agresión que sufrió a pedradas mientras trabajaba en la guardia por familiares de una persona que habría fallecido siendo una de las tantas víctima de coronavirus.

“Siempre dije, hay que cuidarse porque cuando llegue la pandemia a Oran hará desastre”, expuso el Dr. Gatica denunciando explotación laboral y abandono por parte de las autoridades, más en estos momentos delicadísimos en el sistema de salud pública.

“Hasta aquí llego mi salud mental, mi esfuerzo físico y espiritual, no da para más”, resumió el profesional en una publicación que alcanzó más de 1500 reacciones y recibió el apoyo de varios.

Aquí, el texto completo publicado por el profesional en su cuenta en Facebook.