Siguen las denuncias contra Cablevisión por no computar los pagos

Parece que es el cuento de nunca acabar o que La Plata es el centro de Argentina donde Cablevisión peor se desempeña. Llegó a Diario Hoy una denuncia de un usuario al que le quieren cobrar 3 meses de Internet, por una suma que supera largamente los 10.000 pesos, cuando el pago fue hecho en tiempo y forma desde la página de Cablevisión. “Yo pagué, no me lo computaron. Me quejé, me dieron un número de trámite 00002853, me habló un operador y me dijo que estoy en cero. Y cuando vino la cuenta nueva me querían cobrar 3 meses que aboné. Me quejé de nuevo y me dieron otro número de operación, el 734416350, pero ahora no me atienden más. No sé qué hacer” dijo el usuario bastante indignado.