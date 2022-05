Un país europeo busca gente en Argentina para trabajar

Viajar y conocer es algo que muchos quieren hacer, a excepción de aquellos que eligen esta opción por necesidad. En Irlanda, por ejemplo, iniciaron una búsqueda de argentinos que quieran radicarse en el país europeo.

Lo cierto es que para los jóvenes que estén buscando una oportunidades de trabajo fuera del continente, este país abrió sus puertas nuevamente a las visas working holiday en Argentina.

Esto se había visto afectado por el cierre de fronteras a causa de la pandemia. La novedad fue comunicada a través de Yanina Bevilacqua, agregada cultural de la Embajada de Irlanda en Argentina, por redes sociales. Allí detalló cuales son los requisitos para obtener este programa de trabajo, que se encarga de dar visas por un período de 12 meses a los jóvenes que quieran pasar por esa experiencia en el Viejo Continente.

Anteriormente, la cantidad de visas era de 200 por año, para una franja etaria de 18 a 35 años; pero, este año, el número será de 400 vacantes que se habilitarán en dos veces. Además, Bevilacqua publicó los requisitos para tener en cuenta: ser ciudadano argentino y tener pasaporte argentino válido y vigente; tener entre 18 y 37 años de edad, ambos inclusive; no viajar acompañados por familiares dependientes, con la excepción de que tenga su propia visa; no haber participado previamente en el programa; no tener antecedentes penales; tener suficientes fondos para solventar el período inicial de su estadía y para regresar al país; contar con seguro médico; y pagar la tasa consular de la visa, que es de 150 euros.