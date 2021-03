Sociólogo pronostica que pospandemia habrá una época de libertinaje sexual y despilfarro

Una nueva teoría sobre los comportamientos sociales posteriores a la pandemia expone en su más reciente libro el epidemiólogo de la Universidad de Yale, doctor Nicholas Christakis, también médico reconocido por sus investigaciones sobre redes sociales y ciencia biosocial.

En el libro, titulado 'Apollo's arrow: the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live', el doctor afirma que los hábitos sociales a los que las personas estaban acostumbrados se han visto tan truncados durante la pandemia del coronavirus que, una vez termine, se vivirá una especie de "felices años 20".

En una entrevista con el diario 'The Guardian', Christakis dijo que “durante las epidemias, aumenta la religiosidad, las personas se vuelven más abstenidas, ahorran dinero, se vuelven reacias al riesgo”.

Pero que una vez se superan, hay una recuperación económica y las personas pierden el temor a la exposición social y la integración, vendrá un período de estadios llenos, clubes nocturnos sin cupo y nuevas artes, que sería aproximadamente para el 2024.

“En 2024, todas esas tendencias pandémicas se revertirán. La gente buscará incansablemente las interacciones sociales. Eso podría incluir libertinaje sexual, gasto liberal y un reverso de la religiosidad", dijo a The Guardian.

¿Cómo han sido otras pospandemias?

El investigador basa este argumento en que, como ha sucedido con epidemias pasadas, como la de la gripe en 1918, una vez que terminan las pandemias, hay un período en el que la gente busca una interacción social extensa.

Sin embargo, esto no pasará hasta que haya habido un tiempo prudente de la distribución de la vacuna.

Precisamente, el autor señala que esta pandemia ha tenido un diferencial y es que esta es la primera generación de seres humanos que tiene la fortuna de responder con medicamentos eficaces al virus en un tiempo récord y eso "es milagroso".