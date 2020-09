Solicitan medicación para un nene de cinco años

Joaquín tiene cinco años y padece una forma de enfermedad intestinal inflamatoria conocida como enfermedad de Crohn. Su mamá, Natalia, pide desesperadamente un medicamento llamado Infliximab (Remsima) para que el pequeño pueda acceder cuanto antes a un tratamiento.

Debido a que la droga está en falta, el pequeño de González Catán no dispone de la medicación necesaria para evitar desarrollar una patología más grave, como cáncer de colon.

“Le conseguimos unas dosis, pero no alcanzan. Los médicos le explicaron que no pueden comenzar con la terapia hasta que no estén todas las aplicaciones garantizadas”, contó a diario Hoy Alejandra Machado, quien ayuda a diferentes pacientes a conseguir medicaciones oncológicas.

En caso de que alguien pudiera colaborar, ambas mujeres agradecerían que se comunicaran a través de WhatsApp al 11-6245-7770.