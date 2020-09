Sin autorizaciones, reabrieron gimnasios en la ciudad de La Plata

Mientras se montaron algunos operativos para controlar los festejos por el Día de la Primavera, a sus espaldas, varios gimnasios reabrieron las puertas sin las autorizaciones correspondientes.

Algunos más rigurosos con los protocolos y otros más relajados, lo cierto es que muchos volvieron ayer a la actividad sin los avales de las autoridades gubernamentales.

La mayoría de los complejos deportivos comenzó a operar con un sistema de turnos, de aproximadamente una hora. Además, en algunos locales, se restringió la zona de vestuarios y, en el caso de los que tienen máquinas, pidieron a los alumnos que llevaran su propia preparación de alcohol al 70% para desinfectarlas después de cada uso.

“La semana pasada me llegó un mensaje por Whatsapp que me avisaba que podía volver a entrenar. Me pidieron que eligiera un horario y que fuera puntual. Ayer, fui al gimnasio y vi que hicieron algunos cambios en la infraestructura para protegernos. Igual, reconozco que es muy difícil, porque tenés que confiar, por ejemplo, en que la persona que se ejercitó antes que vos haya limpiado todo”, comentó a diario Hoy una alumna de 32 años.

Como la mayoría de los propietarios sabe que la vuelta no se enmarca dentro de las medidas dispuestas por la Provincia, el contacto con los clientes se hizo de modo cauto. En este sentido, una gran parte decidió no compartir el regreso en redes sociales.

Sin embargo, la semana pasada el reconocido recinto deportivo que se ubica en la sede del Club Estudiantes de La Plata anunció a sus usuarios y socios la vuelta a través de Instagram. Aunque procedieron a borrar el posteo inmediatamente después de publicarlo, el mensaje llegó al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que dijo: “Ese gimnasio tiene la particularidad de que yo vivo al lado, así que me enteraría a la mañana si está abierto y lo mandaría a clausurar, si fuera necesario”.

Si bien muchos de los complejos deportivos avanzaron en el diseño de protocolos, nunca recibieron una autorización formal para abrir. Incluso, días pasados y ante la situación que se avizoraba, el Municipio salió a comunicar a través de Twitter que no estaban habilitados a funcionar y recordaba que la decisión pertenece a Provincia.

Ayer, a la vista de todos los ciudadanos, muchos de los establecimientos dedicados al entrenamiento decidieron retomar sus actividades. Tal como sucedió con la reapertura de bares y restaurantes en la ciudad, la Comuna platense se desentendió del asunto y en un laissez faire no controló a ninguno de los recintos que recibieron a cientos de deportistas.