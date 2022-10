Suspenderían el recital del Indio Solari y los seguidores apuntan contra la Municipalidad de La Plata

Sin dudas, la represión que sufrieron los hinchas de Gimnasia de La Plata el pasado jueves en el estadio del Bosque hizo repensar el accionar de las autoridades en cuanto a los eventos masivos. Sin embargo, mientras los gases lacrimógenos aún invadían la cancha del Lobo, fue el propio intendente de la Ciudad, Julio Garro, quien no perdió el tiempo y, sin siquiera conocer la totalidad de los hechos, salió en vivo por sus señales amigas de Todo Noticias y La Nación +.

Allí, el jefe comunal manifestó que todo comenzó por “la cantidad de gente que quedó afuera”, y en relación a la capacidad del estadio de Gimnasia consideró como alternativa al Estadio Único, a pesar del rechazo de parte de la parcialidad tripera a abandonar la localía de 60 y 118, razón por la que luego Garro reflexionó y se “desdijo”, temiendo caer en las encuestas (ver página 5). Por supuesto que ese no era el mejor momento para ese tipo declaraciones.

“La Plata tiene un gran estadio que es el Estadio Único y me cuesta comprender cómo no se llevan a cabos estos eventos en ese lugar”, afirmó Garro, con total falta de empatía, sobre todo en momentos donde se desconocía el total de heridos y el asesinato de Cesar Regueiro, de 57 años.

“Son cosas que se pueden planificar y prever. Nuestra ciudad tiene uno de los mejores estadios de Sudamérica, se hacen recitales, campeonatos de camionetas, tiene más capacidad, accesibilidad”, remarcó.

Pero lo que según él se puede planificar y prever no es tan así, y ahora desde la Municipalidad intentan boicotear el recital del grupo de rock Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que anunció un concierto en La Plata para el próximo 12 de noviembre y cuyas entradas ya están a la venta.

En las últimas horas, desde el Municipio alertaron que no hay ningún trámite de habilitación iniciado y se puso en duda la realización del show, además de que trataron de “imprudentes” a los organizadores del evento por esa acción.

El secretario de Coordinación de la Municipalidad, Oscar Negrelli, señaló a través de sus redes sociales: “Me sorprendí cuando vi un anuncio de puesta en venta de entradas cuando no hay ningún tipo de tramite ni habilitación en trámite para un show”.

Los comentarios por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y apuntaron contra el Municipio por falta de transparencia ante lo que tendría que vivirse como una fiesta.

Asimismo, el funcionario del intendente Julio Garro realizó comentarios discriminatorios hacia los seguidores del grupo, cuyos comportamientos los comparó como a los de una “tribu”. La postura del Municipio deja mucho desear con los seguidores del grupo de rock, pero no es el mismo trato con los fanáticos y fanáticas de otros grupos o solistas que también tienen planificados recitales en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

“Apenas pude compré la entrada, el último recital que fue en diciembre fue espectacular, estuvo lleno de gente y fue una fiesta. No podía dejar de repetirse. Además, coincide con el aniversario de cuando el Indio dio su primer show como solista. Ahora se puso en duda, no sé qué va a pasar, si van a devolver la plata de las entradas”, le dijo a diario Hoy Agustina, que ya adquirió su ticket para el 12 de noviembre.

En esa línea, Fernanda, otra de las miles de fanáticas que compró la entrada para el recital, marcó: “Me entero a través de Twitter como un funcionario de la Municipalidad, no por un canal oficial, dice que no hay habilitación para el espectáculo. Me parece que es una cuestión más política que otra cosa. Es lo mismo que pasó hace meses con La Renga en Tecnópolis y que justamente es el mismo color político quienes son la conducción de esos municipios y me parece que es un ataque y una censura a la cultura popular y a esta clase de espectáculos y a este género en particular”.

Otros de los damnificados, en caso de suspenderse el recital, son los comerciantes de la zona y los vendedores ambulantes, que verían perjudicados sus trabajos. Lo mismo ocurrirá con quienes alquilan casas y departamentos a los visitantes como así también los hoteles y trabajadores del rubro gastronómico que también estarían afectados. El Municipio parece tener un nuevo enemigo, los seguidores de un grupo de rock y en este caso, sí sabe planificar y prever cómo prohibirles un show.