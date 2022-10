Joyce Carol Oates y las redes sociales

Joyce Carol Oates es una de las mayores escritoras de los Estados Unidos. Tiene más de cien libros publicados y casi sesenta de ellos son novelas. A sus 84 años, continúa escribiendo en todos los medios que tiene a su disposición, incluso en redes sociales como Instagram y Twitter. Son canales que le sirven para compartir sus viajes por el mundo, pero también opinar sobre política, causando serios revuelos.

Su repercusión, sin embargo, no le importa demasiado; alguna vez la trataron de “anciana senil” e inmediatamente la llamaron desde la televisión para que realizara su descargo: “Al final, es un tuit. Nadie me obliga a hacerlo, así que la respuesta negativa, si viene, es ­merecida. De verdad no me interesa. Te atacan y se van. Mi mundo es el mundo literario. Ahí soy seria. Esa es mi vida real”.