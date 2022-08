Tato Bores, la invención de un artista

En 1958, cuando el gobierno de Arturo Frondizi enfrentaba una feroz crisis ministerial, Mauricio Borensztein se presentó por primera vez vestido de frac, lentes y peluca, para estar preparado “por si le ofrecían algún ministerio”, y desde entonces no abandonó ese atuendo. Era un artista que sabía inventar recursos y transformarlos en elemento casual.

Muchos años después confesó: “Para que no me molestaran en la boite, dejé de vestirme bien y me vestí de atorrante. Así podía decir cualquier cosa, un atorrante puede decir cualquier cosa. La pegué: nadie me embromó más. La peluca, el habano y los lentes sin vidrio que uso en televisión son algo parecido. Usted no puede decirlo todo. Pero si se da un toque de locura, sí”.