“Tener una terapia al 75% u 80% de ocupación significa que está completa”

Carlos Kambourian, médico pediatra y expresidente del hospital Garrahan, habló en exclusiva con este medio sobre la realidad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires.

―¿Cómo analiza hoy la situación en el AMBA?

―Esto es como ver una pared de frente y no querer esquivarla, no querer hacer algo. Hoy, todavía, no estoy entendiendo por qué siguen diciendo que tenemos solamente un 60% de camas ocupadas de terapia intensiva, cuando hay hospitales que están al 100% desde hace más de diez días.

―A usted lo apodaron “Doctor Miedo” y “Doctor Muerte”. ¿Qué opina?

―No soy generador de miedo, pero yo tengo miedo. Me parece que mucha gente perdió el respeto y el temor al virus, y eso hace que esté la calle llena de personas. En los hospitales hay vida y hay muerte, y nosotros estamos permanentemente lidiando con eso, porque es nuestro trabajo. La verdad es que no veo, en medio de una pandemia como esta, ninguna oportunidad de tener una mirada optimista, sobre todo ante esta realidad. No es un cumpleaños de 15, es una pandemia que mata gente y que contagia a millones de personas.

―¿Llegará pronto la vacuna?

―Distraer con la escenografía de la vacuna inminente es seguir ocultando y mintiendo para no decir lo que hay que decir. Esta distracción que estamos teniendo no deja ver que se están muriendo más de 100 personas por día, después de más de 120 días de aislamiento. Algo sucede en las terapias intensivas, y no es que el virus sea malo o agresivo per se. Lo que pasa es que hay poco personal porque se infecta, o porque está aislado. Que se muera la mitad de la gente que ingresa a una terapia indica que esa UTI (unidad de terapia intensiva) está funcionando mal.

―Entonces podría afirmarse que no crecieron a la par los recursos materiales y humanos.

―Exactamente. El número de personal sigue siendo escaso y, si no se controla la curva de contagio, por más que pongan 10.000 médicos a trabajar, en una semana habrá una gran cantidad de infectados y aislados. Insisto en que esto se podría haber resuelto testeando mucho más. Yo también, con autoridad y con dinero, pongo tres terapias intensivas en el Obelisco, pero no alcanza con eso. Lo que hay que hacer es formar una “unidad paciente”, que es la cama, el administrativo, el terapista, el enfermero y el personal de mantenimiento. Esto puede ser posible, pero, si no se despiertan, no se va a lograr. Hay que salir a buscar más a los enfermos.

―¿Estamos llegando al colapso sanitario?

―Tener una terapia al 75% u 80% de ocupación significa que está completa. Hay un error que cometen quienes desconocen el manejo hospitalario, que piensan que aún queda un 20%. El sector privado se encuentra en un 90%. Me pregunto: ¿qué va a pasar con las personas que pagan una cobertura carísima cuando la semana que viene no tengan cama? El privado tampoco va a querer recibir a un paciente sin cobertura. Es urgente trabajar en un único sistema de derivación. Hoy le preguntás a un médico a qué número debe llamar para derivar a un paciente de Ciudad a Provincia y no lo sabe.