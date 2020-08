Se incrementan los reclamos por los cortes de luz en la ciudad

Como viene ocurriendo, los cortes del servicio de luz por parte de la empresa Edelap son una verdadera pesadilla para los vecinos de toda la región.

Ayer, sin ir más lejos, vecinos de Romero se reunieron en forma de protesta para que les devuelvan la energía. Cortaron la Avenida 520 a la altura del histórico Hospital.

“Reclamamos por transformadores y cortes de luz porque hace tres meses que estamos sin servicio, con baja tensión. La gente pasa frío, es un desastre se queman las cosas. La verdad estamos agotados, tuvimos que tomar éste recurso, y lo vamos a sostener para que éste reclamo sea escuchado. Porque además tienen todo para hacerlo, todo el cableado hecho, es conectar tres cables y dos transformadores”, explicó Ignacio Ibáñez uno de los damnificados

“La empresa dice que está todo bien y que acá no pasa nada. Que no hay ningún problema. Estamos cansados y no nos vamos a ir hasta que no tengamos respuesta”, concluyó