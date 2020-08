Tiene discapacidad, recorrió el mundo y da consejos de turismo accesible en las redes

París, Mónaco, Barcelona, Nueva York, Venecia: son algunos de los sitios donde Candelaria Sturniolo (31) estuvo de visita en los últimos años, cuando no había un virus mortal acechando al mundo. La joven nació con una discapacidad motriz, pero eso no le impidió subir a trenes, aviones y colectivos en distintos puntos del planeta.

Desde hace dos años, Candelaria es responsable de @can_world, una cuenta en Instagram en la que relata sus viajes. Allí, da consejos a los futuros viajeros sobre cuestiones a tener en cuenta al momento de salir del país si tienen algún tipo de discapacidad.

“Me gusta mucho viajar y a la hora de armar los viajes siempre me costaba conseguir información. Hay cosas que tienen que estar previstas para no tener malas experiencias, como por ejemplo con el alojamiento, porque hay falta de datos, hay que ver que lo que dicen sea cierto, porque piensan que con solo poner una rampa ya es accesible y no es así. Se me ocurrió comenzar un espacio propio para hablar en primera persona, para brindar información, contar la experiencia y ayudar a la motivación de los demás”, dijo Candelaria en diálogo con diario Hoy.

Ella trabaja en una ferretería, lo que le permite ahorrar para el próximo viaje. Pese a las limitaciones que pueda tener por la propia discapacidad como por la falta de accesibilidad en los espacios públicos, Candelaria sostiene que la mayor limitación tiene que ver con el pensamiento y el animarse a hacer lo que a uno le gusta.

“Está la gente que dice que le encantaría pero no se anima, lo cierto es que hay lugares que están mejor adaptados que donde uno vive. Las agencias de viajes no tienen idea sobre servicios accesibles y en nuestro caso el viaje se tiene que adaptar a nosotros, hay que ver muchos más detalles que los que ofrece un paquete tradicional”, explicó.

Barcelona, Nueva York y Dubái son los sitios que más recomienda para hacer turismo a las personas con discapacidad, y marcó que la ciudad española “integra a todos, no solo a los que tienen discapacidad motriz sino también personas ciegas o con discapacidad auditiva”.

A nivel nacional, destacó dos sitios como los más recomendados, las Cataratas del Iguazú y el Parque nacional Los Glaciares, aunque no están 100% adaptados y sostuvo: “La gente no consume solo la atracción, está el transporte, el alojamiento, que cumpla todo, en la Argentina no hay uno que esté completamente adaptado pero hay algunos que van en ese camino”.

Así, Candelaria recorrió cerca de 22 países, la mayoría de esos viajes los hizo sola y destacó: “El turismo accesible están en pleno crecimiento y desarrollo y es importante demostrar que se puede y dar ánimos a quienes quieren hacerlo y creen que no lo van a lograr”.