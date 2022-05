¿Tenes lo que hace falta? La UNLP convoca jugadores para sus equipos de eSports

La UNLP eSports lanzó una campaña buscando jugadores para sus nuevos equipos. Se trata de una convocatoria abierta a cualquier estudiante regular de la casa de estudios platense. Buscan jugadores de: Age of Empires II DE, Counter-Strike GO o Valorant.

Impulsado por alumnos y con el respaldo de la UNLP este espacio ofrece un lugar para mejorar como jugador, volverse profesional y hacerse conocido a través de torneos y competencias. También suelen ofrecer torneos abiertos a todo el estudiantado, para competir entre compañeros y la chance de ganar premios. El año pasado celebraron varios de estos eventos, formando así sus equipos con jugadores excepcionales que se presentaron a ellos. Su equipo, Búhos de Roble, ya cuenta con 2 equipos de League of Legends y con un jugador de Age of Empires II, ahora buscan ampliar su lista de equipos. Si sos estudiante o graduado y te interesa no te pierdas la oportunidad.

Para llegar a la convocatoria apretá los siguientes links: Age of Empires II - Counter-Strike - Valorant

Por otro lado, los Búhos de Roble juegan este sábado 14 de mayo a partir de las 18hs, van a estar transmitiendo por su canal de Twitch. Ambos equipos de LoL estarán disputando los 16avos de final de la Copa Whopper de Burguer King. ¿El premio del primer lugar? 10 hamburguesas para cada jugador por mes durante un año. También dentro de dos semanas continuarán su lucha en la fase de equipos de la Liga University.

Con respecto al AoE, Emilio Glowko, Eskabe dentro del videojuego, va a estar jugando la final de la Copa Internacional Golden Trials contra Mica, una jugadora argentina.